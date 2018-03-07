14:30, 07 Mart 2018 Çarşamba

Çeçenistan'da helikopter düştü: 7 ölü



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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde bir helikopterin düşmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rus haber ajansı RİA Novosti'nin bölge kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Sınır Güvenlik Güçlerine ait olduğu düşünülen Mi-8 tipi helikopter Çeçenistan’da düştü. İlk belirlemelere göre, helikopterde 9 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, kaza nedeniyle en az 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

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