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FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında açığa alınanların da bulunduğu muvazzaf subay 16 şüpheli gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli 17 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında açığa alınanların da olduğu muvazzaf subay 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli muvazzaf subayların da yer aldığı 21 kişinin yakalanması için 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, TSK'nin hava, kara ve deniz kuvvetlerinde görevli bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen ile açığa alınan 2 yüzbaşı ve 5 üsteğmen yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Firari 5 kişinin yakalanması için çalışma çalışma başlatıldı.

Bu arada, şüphelilerin yakalanmamak için telefon görüşmelerinde, terör örgütünün kullandığı "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemi"ni kullandığı belirtildi.



İlgili Konular fetö/pdy
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