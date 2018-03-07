15:26, 07 Mart 2018 Çarşamba

Doğu Guta için toplanan BM'de eğlence partisi!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Doğu Guta'da katledilen siviller için üzüldüklerini iddia eden BM heyeti, ABD ve Suudiler tarafından ortak olarak hazırlanan partide keyifli anlar yaşadı.

Doğu Guta'da Esed rejiminin yaptığı katliamı konuşmak için Cenevre'de bir araya gelen BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri, toplantının ardından Suudi Arabistan ve ABD'li delegelerin ortak olarak hazırladığı partide çılgınlar gibi eğlendi.

"İŞTE KONSEY BU"

Partiden görüntü paylaşan Josef Ajlan, "Burası BM İnsan Hakları Konseyi. Dans ederek Suriye'nin acılarını paylaşıyorlar. İşte konsey bu ve burada Arap dünyasının ve ezilenlerin meselelerini konuşuyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

HAVA HAREKATI BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Esed rejimi ve destekçileri, ablukadaki Doğu Guta'da ilerliyor. Doğu-batı yönünde iki kilometre daha ilerlemeleri halinde, bölge ikiye bölünmüş olacak.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak, Rusya'nın hava desteğiyle kara harekatı başlatmıştı.