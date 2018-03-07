16:46, 07 Mart 2018 Çarşamba

Esed rejimi BMGK kararına rağmen 329 sivili daha katletti





Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin ablukadaki Doğu Guta'da BMGK'nin insani ateşkes kararını takip eden 10 gün içinde 329 sivilin katledildiğini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivili öldürdüğünü duyurdu. SNHR, raporunda BMGK'nin 24 Şubat'taki 1 aylık insani ateşkes kararından sonra, rejim ve Rusya'nın saldırılarının daha da yoğunlaştığını kaydetti. Raporda, "Rusya, insani ateşkes kararını, kendi çıkarları çerçevesinde her gün yerel saatle 09.00 -14.00'de geçerli olacak şekilde yorumladı." ifadesi kullanıldı. SNHR raporunda, BMGK kararından sonraki 10 günde 57'si çocuk, 29'u kadın toplam 329 sivilin hayatının kaybetmesinin yanı sıra 7 yaşamsal merkezin de (Sivil Savunma, hastane) vurulduğu belirtildi. Raporun tavsiyeler bölümünde, uluslararası aktörlerden Rusya'ya baskı yaparak insani yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, en az 2 bin 400 protezin bölgeye girmesini sağlamaları talep edildi.

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