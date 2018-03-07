17:05, 07 Mart 2018 Çarşamba

Bulgaristan'da tarihi camiye restorasyon kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan hükümetinin, ülkenin kuzeydoğusundaki Razgrad şehrinde bulunan tarihi Makbul İbrahim Paşa Camisi'nin restore edilmesi kararı aldığı bildirildi.

Hükümet Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karar kapsamında, Razgrad Bölge Valiliğine caminin restorasyon, bakım ve onarımı için gerekli ihale prosedürlerini hazırlaması için görev verildiği belirtildi.

Osmanlı döneminde 16. yüzyılda inşa edilen Makbul İbrahim Paşa Camisi 1973 yılından sonra ibadete kapatılarak, statüsü Ulusal Kültürel Anıt olarak belirlenmişti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kubbesi çökmek üzere olan eski caminin restorasyonuyla ilgili alınan kararın "sevindirici" olduğu ifade edildi.

AA muhabirine konuşan Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik de Razgrad Camisi'nin müze veya kültürel anıt olarak tanımlandığı için burada ibadet yapılamadığını anımsattı. Faik, "Hükümetin kararı bizlere mutluluk verir ancak Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Bulgaristan topraklarındaki tüm dini ibadet yerlerinin kuruluş amacına uygun olarak ibadet yeri olarak varlığını sürdürmeleri gerektiğini istemektedir." dedi.

Türkiye’nin İstanbul’da "Demir Kilise" olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ni restore etmesinin ardından Bulgaristan hükümeti de ülkede Osmanlı döneminden kalma tarihsel mirasın restorasyon ve bakımına önem vermeye başlamıştı.