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Başbakan Yıldırım'dan 6'ıncı filo tepkisi
Başbakan Yıldırım'dan 6'ıncı filo tepkisi

Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6'ıncı filo koruması iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım "Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını uygun şekilde görecektir" diye konuştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhüman, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, KKTC'de yeni kurulan hükümette başbakanlık görevini üstelenen Erhürman'ı ağırladığı için memnuniyet duyduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Erhürman'ın teamüllere uygun olarak ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine işaret eden Yıldırım, "Türkiye'de bir hükümet kurulduğunda ilk ziyaret Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, ikinci ziyaret dost ve kardeş Azerbaycan'a yapılır." ifadesini kullandı.

"BİZİM TARAFIMIZDAN ASLA HOŞ KARŞILANMAZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, son dönemde Kıbrıs'ın güneyinde sondaj gemileri ve onların çevresindeki askeri gemilere ilişkin hareketlilik yaşandığı hatırlatılarak, "Exxon Mobile enerji şirketine ait sondaj gemilerinin bölgede ABD'ye ait 6. Filo'nun koruyacağına dair iddialar var. Böyle bir adımın bölgedeki gerginliğe etkisi ne olur?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler, hidrokarbon kaynakları adada yaşayan gerek Kuzey'de gerekse Güney'de yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Dolayısıyla buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunu hoş karşılamaz. Ne zaman olur bu faaliyetler? Gerçek anlamda iki taraflı bir devlet oluşumu, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm adada elde edilirse bütün kaynakların, adada yaşayanların refahına yönelik olarak değerlendirilmesi pekala söz konusudur.

Bunun dışında emrivakilerle oldu bittilerle yapılacak bu ve benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun bir şekilde görecektir. Ada etrafında herhangi bir yeraltı zenginliğinin dışarıya çıkarılmasında muhatap adada aranıyorsa o muhatap hem Kuzey'dir hem Güney'dir. Bu iki muhatabın mutabık kalmadığı bir çalışma bizim açımızdan tehdit olarak, Kuzey Kıbrıs'ın egemenlik haklarına bir ihlal girişimi olarak değerlendirilir. Bunun kimin tarafından yapıldığının önemi yoktur."



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