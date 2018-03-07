17:35, 07 Mart 2018 Çarşamba

İran'da reformist siyasetçiye hapis cezası





İran'da reformist siyasetçi Kerbasçi rejim aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran'da reformist Kargozaran-ı Sazendegi Partisi Genel Başkanı Gulam Hüseyin Kerbasçi'nin, rejim aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Kargozaran-ı Sazendegi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kerbasçi, rejim aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinen reformist siyasetçi hakkında, geçen yıl İsfahan kentinde yaptığı konuşmada "Suriye'de savaşan İranlı askerlere hakaret ettiği" iddiasıyla dava açılmıştı.

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