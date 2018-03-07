17:44, 07 Mart 2018 Çarşamba

İnsan sesini taklit eden yapay zeka geliştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Her geçen gün yapay zeka yazılımlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler, özellikle üzerine yoğunlaşılmasından dolayı genellikle fotoğraflarla ilgili oluyordu. Ancak bu sefer geliştirilen yapay zeka insanların seslerini taklit edebilme özelliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Webtekno'dan Mehmet Kutun'un haberine göre 2017'de Baidu Deep Voice araştırma ekibi 30 dakikalık sesleri inceledikten sonra bunları klonlayabilen bir yapay zeka teknolojisi sunmuştu. Yaşanan gelişmeler sonrasında bu yapay zeka birkaç saniyelik ses kayıtlarından sesleri klonlayabilecek hale geldi.

Yeni teknolojinin konuşma yeteneğini kaybetmiş kişiler ve çocuğunuzdan uzakta olduğunuzda sizin sesinizle onu sakinleştirecek teknolojiler gibi alanlarda kullanılması bekleniyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş asistanlarda da kullanılması isteniyor. Yeni teknolojinin en büyük dezavantajı bazı kişilerin seslerinin klonlanmasına olanak vermesinin istismar edilmesi. Bundan faydalanan kötü niyetli kişiler yapay zekayı kullanarak farklı alanlarda dolandırıcılık yapabilirler.

Videodaki insanların yüzünü değiştirmek veya sıfırdan yaratabilmek için kullanılan programlar bulunuyor buna seste eklendiğinde yeni bir dolandırıcılık alanını kapıları açılabilir. Seks içerikli videolar şantaj amaçlı ve kişileri yanıltma amaçlı kullanılabilir. Bu nedenle insanların seslerini yüzde 95 oranında taklit eden sistemin yapay olduğunun biraz daha belli olacak şekilde yapılmasının daha güvenli olacağını düşünüyorum.