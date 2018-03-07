Eski Rus casusuna suikast girişiminde sıcak gelişme

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızının maruz kaldıkları maddeye ilişkin daha fazla bilgi edinildiğini belirterek, polisin bugün ilerleyen saatlerle bazı gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.
Olayla ilgili acil kabine toplantısına (Cobra) başkanlık eden Rudd, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.
"Kendilerini tamamen güvence altında tutacak beceriye, araçlara ve bilgiye sahip olduğumuz konusunda halka güven vermek isterim." diyen İngiliz Bakan, olayla ilgili spekülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Rudd, "Polis ile diğer görevlilerin soruşturmayı sürdürmek için yeterli alana sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor. Söylentileri değil, toplanan kanıtları incelediğimizden emin olmalıyız ve sonrasında da hangi harekete geçileceğine karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
Toksikoloji testlerinin sonuçlarının olayın çözümlenmesine yardımcı olacağı öngörülüyor.
Polisin son açıklamasında, olayın görgü tanıklarına yetkililerle iletişime geçilmesi çağrısı yapıldı.
Eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia, pazar akşamı İngiltere'nin Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bilincini yitirmiş şekilde bulunmuştu.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, "ne olduğu belirlenemeyen bir maddenin etkisinde" kaldıkları iddia edilen 66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia’nın hastanede yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.
İngiliz polisi baba-kızın bulunduğu bankın yanı sıra bölgedeki bir restoran ile bir barı kordona alırken, güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen şüpheli bir erkek ile kadının da kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson dün parlamentoda yaptığı konuşmada, olayda herhangi bir devletin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde "güçlü" karşılık vereceklerini söylemişti.
Rus yetkililer de olay hakkında İngiltere'den resmi açıklama talebinde bulunduklarını belirterek, "İngiliz yetkililer ve emniyet güçleri derhal duruma müdahale ederek Rusya’nın şeytan gibi gösterilmesine yönelik girişimlerin önüne geçmelidirler." ifadelerini kullanmıştı.
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İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, casus Skripal ile kızının maruz kaldıkları maddeye ilişkin daha fazla bilgi edinildiğini açıkladı.
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