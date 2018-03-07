18:03, 07 Mart 2018 Çarşamba

Prens Selman Kraliçe'nin huzurunda 'hazır ol'da!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa'nın "parmakla gösterdiği", ABD'nin "Orta Doğu'nun geleceği" dediği Suudi Veliaht Prensi Muhammet bin Selman, yurt dışı turları kapsamında ikinci ziyaretini gerçekleştirdi.

İlk ziyaretini darbeci Sisi'ye gerçekleştiren Selman'ın ikinci ziyareti de oldukça konuşulacak bir isime oldu: İngiltere'yi ziyaret eden Selman, Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıktı.

HAZIR OL'DA BEKLEDİ

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Selman'ın İngiltere'yi ziyareti bazı çevreler tarafından ilginç bir seçim olarak karşılandı. Geçmişte kralları atayan, hükümete yön veren İngiltere'ye, yeni kral adayının ziyaret gerçekleştirmesi "icazet alıyor" yorumlarına neden oldu.

Kraliçe Elizabeth'in kabul ettiği veliaht prens Selman, Elizabeth'in huzurunda adeta hazır ol pozisyonunda bekledi.

SELMAN KARŞITI PROTESTOLAR

Selman'ın İngiltere'ye gelişi her ne kadar Kraliçe tarafından kabul görse de bazı çevreler Kral adayını Londra'ya gelişine tepki gösterdi.