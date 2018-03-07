18:19, 07 Mart 2018 Çarşamba

İsrail polisi Filistin üniversitesini bastı





İsrail sivil polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Filistin üniversitesine baskın düzenleyerek Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisleri Filistin plakalı sivil bir araçla Ramallah kenti yakınlarındaki Birzeit Üniversitesinin ana kampüsüne girdi. Sivil kıyafetli polisler, üniversitedeki Öğrenci Konseyinin Başkanı ve öğrencilerin kurduğu İslami Blok'un en önemli aktivistlerinden olan Ömer Kisvani'yi gözaltına aldı. Bu sırada polislerle Filistinli öğrenciler arasından gerginlik yaşandığı, polislerin üniversitenin kapısına gelen takviye İsrail güçlerinin yardımıyla Kisvani'yi de alarak kampüsten uzaklaşabildiği kaydedildi. İsrail'in 50 yıldır fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü gayrimeşru kabul ediliyor. Batı Şeria'da 3 milyona yakın, Doğu Kudüs'te 300 binin üzerinde Filistinli yaşıyor. İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi ise 2007'den bu yana İsrail ablukası altında bulunuyor.

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