AB'den Brexit uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak. Anlaşmamız, İngiltere ile AB arasındaki ticareti sürtünmesiz veya pürüzsüz yapmayacak, bugünden daha karmaşık ve pahalı hale getirecek." dedi.
Tusk, Lüksemburg'da İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sonrasında gelecekte kurulacak ilişkilerin taslak yol haritası ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
AB liderlerinin mart ayında Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede, yol haritasını değerlendireceklerini anlatan Tusk, "AB ve İngiltere arasında duvar inşa etmek istemiyoruz. İngiltere en yakın komşumuz, dostluğun ve ortaklığın Brexit sonrasında da olabildiğince yakın biçimde devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.
"Geriye kalan tek olasılık bir serbest ticaret anlaşması"
Tusk, AB ve İngiltere'nin terör, suç gibi "ortak güvenlik tehditleri" karşısında ortak mücadele etmesi gerektiğine işaret ederek, bu alanda yakın iş birliğine devam edilmesini teklif edeceğini söyledi.
İngiltere'yi ayrılık sonrasında da AB'nin Ar-Ge, eğitim ve kültür alanlarındaki programlarına katılmaya çağıran Tusk, Brexit sonrası İngiltere ile AB ülkeleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda kesinti yaşanmasını engellemek için hızla görüşmelere başlanması çağrısında bulundu.
Tusk, ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda İngiltere'deki hükümetin Tek Pazar, Gümrük Birliği gibi oluşumlarda yer almayı veya Avrupa Adalet Divanı yetkisine girmeyi kabul etmediğini anımsatarak, "Geriye kalan tek olasılık bir serbest ticaret anlaşması." ifadesini kullandı.
Kanada ve AB arasında yakın zamanda bir serbest ticaret anlaşması yapıldığını anımsatan Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak. Anlaşmamız, İngiltere ile AB arasındaki ticareti sürtünmesiz veya pürüzsüz yapmayacak, bugünden daha karmaşık ve pahalı hale getirecek." dedi.
Tusk, AB'nin İngiltere'ye Norveç'in kullandığına benzer imtiyazları Kanada'nın yükümlendiğine benzer sorumluluklar karşılığında veremeyeceğini belirterek, İngiltere'nin Tek Pazarın kendi istediği ve faydasına olan kısımlarından faydalanamayacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (b), Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn gümrük vergisi anlaşmazlığı nedeniyle istifa etti.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştüğü belirtildi.
İsrail sivil polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Filistin üniversitesine baskın düzenleyerek Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Veliaht prens Selman'ın, Elizabeth'in huzurunda adeta hazır ol pozisyonunda beklediği görüldü.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Ermenistan, geçtiğimiz hafta yeni liderini seçti. Yeni liderin İngiltere ile olan yakın ilişkileri ülkenin dış politikasında Rusya'dan uzaklaşıp Britanya yönetiminde olacağı öngörüsünü arttırdı
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, casus Skripal ile kızının maruz kaldıkları maddeye ilişkin daha fazla bilgi edinildiğini açıkladı.
İran'da reformist siyasetçi Kerbasçi rejim aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada Devrim Mahkemesi tarafından 1 yıl hapse mahkûm edildi.
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla üçlü bir anlaşma imzalandı
Bulgaristan hükümeti, Razgrad şehrindeki Makbul İbrahim Paşa Camisi’nin restore edilmesine karar verdi
Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed rejiminin ablukadaki Doğu Guta'da BMGK'nin insani ateşkes kararını takip eden 10 gün içinde 329 sivilin katledildiğini açıkladı.
İran eski cumhurbaşkanı Hatemi, toplum genelinde "derin memnuniyetsizlik" olduğu uyarısında bulundu. Hatemi söz konusu memnuniyetsizliği ortadan kaldırmak için "milli kurtuluş reçetesi" hazırlanması gerektiğini ifade etti.
Ekonomik kriz ve sığınmacı akınının etkisiyle Avrupa'daki sistem karşıtı genç partiler, aldıkları oylarla düzeni sarsarken geleneksel partileri de zorlamaya başladı
Doğu Guta'da insanlık dramı yaşanırken, bunu çözmesi beklenen Birleşmiş Milletler'de büyük bir skandala imza atıldı