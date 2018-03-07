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Avrupa Birliği
18:54, 07 Mart 2018 Çarşamba

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AB'den Brexit uyarısı
AB'den Brexit uyarısı

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak. Anlaşmamız, İngiltere ile AB arasındaki ticareti sürtünmesiz veya pürüzsüz yapmayacak, bugünden daha karmaşık ve pahalı hale getirecek." dedi.

Tusk, Lüksemburg'da İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sonrasında gelecekte kurulacak ilişkilerin taslak yol haritası ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

AB liderlerinin mart ayında Brüksel'de gerçekleştirecekleri zirvede, yol haritasını değerlendireceklerini anlatan Tusk, "AB ve İngiltere arasında duvar inşa etmek istemiyoruz. İngiltere en yakın komşumuz, dostluğun ve ortaklığın Brexit sonrasında da olabildiğince yakın biçimde devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Geriye kalan tek olasılık bir serbest ticaret anlaşması"

Tusk, AB ve İngiltere'nin terör, suç gibi "ortak güvenlik tehditleri" karşısında ortak mücadele etmesi gerektiğine işaret ederek, bu alanda yakın iş birliğine devam edilmesini teklif edeceğini söyledi.

İngiltere'yi ayrılık sonrasında da AB'nin Ar-Ge, eğitim ve kültür alanlarındaki programlarına katılmaya çağıran Tusk, Brexit sonrası İngiltere ile AB ülkeleri arasında gerçekleştirilen uçuşlarda kesinti yaşanmasını engellemek için hızla görüşmelere başlanması çağrısında bulundu.

Tusk, ekonomik ilişkilerin geleceği konusunda İngiltere'deki hükümetin Tek Pazar, Gümrük Birliği gibi oluşumlarda yer almayı veya Avrupa Adalet Divanı yetkisine girmeyi kabul etmediğini anımsatarak, "Geriye kalan tek olasılık bir serbest ticaret anlaşması." ifadesini kullandı.

Kanada ve AB arasında yakın zamanda bir serbest ticaret anlaşması yapıldığını anımsatan Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak. Anlaşmamız, İngiltere ile AB arasındaki ticareti sürtünmesiz veya pürüzsüz yapmayacak, bugünden daha karmaşık ve pahalı hale getirecek." dedi.

Tusk, AB'nin İngiltere'ye Norveç'in kullandığına benzer imtiyazları Kanada'nın yükümlendiğine benzer sorumluluklar karşılığında veremeyeceğini belirterek, İngiltere'nin Tek Pazarın kendi istediği ve faydasına olan kısımlarından faydalanamayacağını söyledi.



İlgili Konular avrupa birliği Tusk brexit
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