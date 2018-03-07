19:14, 07 Mart 2018 Çarşamba

Trump'tan istifa eden danışmana teşekkür

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'da yaprak dökümü yaşanıyor. Her hafta yeni bir isim görevini bırakıyor. Bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn'un istifa ettiği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Cohn'un istifa mektubunda, "Ülkeme hizmet etmek benim için bir onurdu" dediği belirtildi. Cohn, serbest ticaret politikalarının önemli bir destekçisiydi.

"AZ BULUNUR BİR YETENEK"

Bir süredir Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatına ek gümrük vergisi getirme planından rahatsız olduğu konuşuluyordu. Yatırım bankası Goldman Sachs'ın eski başkanı olan Cohn, Trump'ın geçen yılın sonlarında hayata geçirdiği kapsamlı vergi reformunun mimarı olarak nitelendiriliyordu. Trump ise Cohn'un istifasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. "Kendisi az bulunur bir yetenek ve ona Amerikalılara verdiği hizmetten ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cohn bu kararıyla Trump yönetiminde istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı. Geçen hafta içerisinde Başkan'ın en yakın danışmanlarından Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks istifa etmişti. Böylece Hicks, Trump yönetiminde istifa eden dördüncü iletişim direktörü olmuştu. Cohn ile birlikte Trump'ın yakın çevresinden istifa eden üst düzey isimlerin sayısı 10'u geçti.