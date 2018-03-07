Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi.
Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'ya ulaştı.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, Türkiye'ye atanan dördüncü kadın büyükelçi olduğunu belirterek, "Türkiye ve bölge, bizim için çok önemli. Yani kadın olduğumuz için rahat bir yere görevlendirilmedik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Erhürman'ı kabul etti.
AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik kanun teklifinin 23 maddesi kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin telefon görüşmesinde, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı
Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6'ıncı filo koruması iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım "Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını uygun şekilde görecektir" diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'in kuzeyindeki Şaran köyünde, teröristlerce evinin bahçesine tuzaklanan mayına basan kişi hayatını kaybetti
BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "İnşallah bugün yaktıkları, çirkin davranış sergiledikleri ay yıldızlı al bayrak gün gelir yine Atina semalarında dalgalanır. Herkesin haddini bilmesi lazım." dedi.
Kahramanmaraş merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında açığa alınanların da bulunduğu muvazzaf subay 16 şüpheli gözaltına alındı.
Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen PYD/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Çetin Emeç'in ölümünün 28. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi
Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak zirvede, Suriye'nin yanı sıra diğer bölgesel meselelerin de ele alınması bekleniyor
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan eylem arayışında oldukları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı