Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erhürman'ı kabul etti

'Türkiye ve bölge Finlandiya için çok önemli'

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, Türkiye'ye atanan dördüncü kadın büyükelçi olduğunu belirterek, "Türkiye ve bölge, bizim için çok önemli. Yani kadın olduğumuz için rahat bir yere görevlendirilmedik." dedi.