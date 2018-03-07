21:27, 07 Mart 2018 Çarşamba

'Türkiye ve bölge Finlandiya için çok önemli'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kariamo, diplomasi dünyasında kadının yeri, kadın sorunları ve Türkiye'de kadının rolüne ilişkin izlenimlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Kadın haklarının ve kadınların güçlendirilmesinin tek bir günün değil, her günün gündemi olması gerektiğini ve hala kadın erkek eşitliği için yapılacak çok şey bulunduğunu vurgulayan Kariamo, bu gündemin uluslararası bir gün olarak kabul edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Kariamo, 100 yıl önce Finlandiya'nın bağımsızlığını ilan etme sürecinde kadınların çok önemli bir rol oynadığını vurgulayarak "Bağımsızlığımızı 1917'de ilan etmeden önce de 1906'da düzenlenen ilk parlamenter seçimde kadın parlamenterler vardı. Ülkemin kadınları, en başından siyasi hayatta kilit rol oynadı ve bugünkü Finlandiya'ya büyük katkılarda bulundu." dedi.

Kadınların sosyal hayatta daha fazla rol alması için kadın politikacıların, güçlü kadın sivil örgütlerin desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Kariamo, Finlandiya'da kadınların evin dışına çıkarak iş hayatında yer almaları için çocuklara ücretsiz bakım ve okulda her gün sıcak yemek servisi sağlandığını, farklı siyasi partilerden olsalar da kadınlara yönelik düzenlemelerde kadın parlamenterlerin birlikte hareket ettiğini söyledi.

"TÜRK KADINLARI ÇOK GÜÇLÜ"

Büyükelçi Kariamo, Türkiye kadınlarıyla ilgili, "Türk kadınlarına ilişkin ilk izlenimim değişmedi. Türk kadınları çok güçlü. Toplumda ve ailede çok güçlü bir rolünüz ve etkiniz var." dedi.

Her kız çocuğunun erkeklerle eşit şekilde eğitilmesi gerektiğini söyleyen Büyükelçi Kariamo, "Kadınlar eğitim yoluyla güçlenebilir. Bu yolla çok küçük yaşta bulundukları toplumu ve dünyayı anlayabilir, kendi kararlarını alabilir, kendi haklarını bilebilir. Bunun ardından toplumda ve sosyal hayatta yer alıp almayacaklarına kendileri karar verir. Eğitim aldıklarında kendilerine güvenlerini kazanırlar ve kendi kararlarını verecek güce ulaşırlar." diye konuştu.

Aile içinde kullanılan dilin, kız çocuklarına yönelik tutumun ve annelerin oğullarıyla konuşurken kullandıkları ifadelere dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Kariamo, "Genellikle erkeklere atfedilen sözler aynı şekilde kadınlar için de kullanılmalı. Kadınlar güçlüdür, lider olabilir denilmeli." ifadelerini kullandı.

Fırsat eşitliği

Kariamo, kadınların dayanışma içinde olmasının, birbirini desteklemesinin, hayatın her alanında birbirini güçlendirmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Cinsiyet fırsat eşitliğinin önemini vurgulamak için Finlandiya'nın Uluslararası Cinsiyet Eşitliği Ödülü düzenlediğini belirten Kariamo, ilk ödülün kadın ve kız çocuklarına bağlılığı dolayısıyla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verildiğini söyledi.

Kariamo, kadın haklarının ve cinsiyet fırsat eşitliğinin büyükelçiliklerinin de öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek kadınların güçlendirilmesine yönelik faaliyetlere, panel ve eğitim programlarına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Türk kadınlarının ticari hayatta daha fazla yer almasını sağlamak, onlara iş alanlarında ve girişimcilikle ilgili her konuda rehberlik ve öncülük etmek için adım atmak istediklerini belirten Kariamo, geçen yıl Finlandiya'daki ilk parlamenterlerden yola çıkarak kadınları cesaretlendirici projeler düzenlediklerini, bu yıl da kadın girişimcileri cesaretlendirmek için etkinlikler düzenleyeceklerini anlattı.

Kariamo, Ankara'da görevli 10 yabancı kadın büyükelçi olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile bir araya geldiklerini ve bu toplantıda da kadın girişimcilerin desteklenmesi için Finlandiya ve Türkiye'nin birlikte hangi adımları atabileceğini ele aldıklarını söyledi.

Finlandiya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı danışmanı

Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinin Cenevre'deki ilk kadın büyükelçisi olduğunu belirten Kariamo, "Kariyerimin ilk dönemlerinde kadın ya da erkek olmanın bir farkını hissetmedim. Evet erkek ağırlıklı bir alandı ama yine de o pozisyonlarda birçok kadın vardı." dedi.

Avrupa Komisyonundaki görevinin ardından ülkesine döndüğünde cumhurbaşkanının ilk kadın dış politika danışmanı olduğuna işaret eden Kariamo, "Daha sonra ülkemde ilk kadın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olarak güvenlik ve dış politika konularında danışmanlık görevi üstlendim. Türkiye'ye atanan dördüncü kadın büyükelçiyim. Neredeyse 'Finlandiya erkek büyükelçi görevlendirmeyecek mi?' denecek. Ankara Büyükelçiliği siyasi açıdan önemli bir pozisyon. Türkiye ve bölge bizim için çok önemli. Türkiye, Avrupa dairemize bağlı. Buradaki büyükelçiliğimiz en büyük elçiliklerimizden biri. Yani kadın olduğumuz için rahat bir yere görevlendirilmedik. Tam tersi, çok siyasi bir görev aldık." diye konuştu.