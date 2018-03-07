BM'den skandal Afrin açıklaması!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim ve YPG/PKK'nın, bölgeden ayrılmasını engellediği sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak ''yerel yetkililer'' tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.
Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.
Haq, AA muhabirinin ''Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna ''Evet onlar da dahil.'' cevabını verdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
NATO ve Katar, ittifaka bağlı kuvvetlerin Katar topraklarını transit olarak kullanımını ve Al Udeid Askeri Üssü'ne erişimini sağlayacak askeri anlaşmaya imza attı.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki bir askeri depoda patlama meydana geldiği bildirildi.
ABD Holokost Anma Müzesi yönetimi, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ve zulmüne tepkisiz kalan Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü iptal etti.
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut." dedi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen sivilleri engelleyen YPG/PKK'dan bahsederken, "yerel yetkililer'' tabirini kullandı
Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 28 sivil öldü. (AA)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (b), Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn gümrük vergisi anlaşmazlığı nedeniyle istifa etti.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştüğü belirtildi.
İsrail sivil polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Filistin üniversitesine baskın düzenleyerek Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Veliaht prens Selman'ın, Elizabeth'in huzurunda adeta hazır ol pozisyonunda beklediği görüldü.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Ermenistan, geçtiğimiz hafta yeni liderini seçti. Yeni liderin İngiltere ile olan yakın ilişkileri ülkenin dış politikasında Rusya'dan uzaklaşıp Britanya yönetiminde olacağı öngörüsünü arttırdı
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, casus Skripal ile kızının maruz kaldıkları maddeye ilişkin daha fazla bilgi edinildiğini açıkladı.