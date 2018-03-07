TSK, stratejik köyü PKK'dan kurtardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2960 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki gelişmelerin, güçlü ve vasıflı bu milletin bir ve beraber, iri ve diri, kardeş olunca neler yapabileceğini ortaya koyduğuna işaret ederek, "Az önce son rakamı aldım, hamdolsun az kaldı 20 tane. Şu anda 2960. İnşallah bu, akşama kadar 3 bini aşar. Dağ, taş demeden Mehmet'imiz, Mehmetçik'imiz ilerlemeye devam ediyor. Nasıl ki Er-Rai, Cerablus, El- Bab buradaki 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldıysak, inşallah Afrin'de de 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına alacağız. Şu anda 720 kilometre kontrolümüz altında ve Afrinli kardeşlerimiz istiyoruz ki bir an önce onlar da vatanlarına, evlerine dönsünler. Nasıl Cerablus'a döndüyseler. 140 bin kişi döndü." ifadelerini kullandı.
STRATEJİK KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne ve Maçale köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyan Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim.
CİNDERES TEPESİ DE KURTARILDI
TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine hakim olan Cinderes Tepesi'ni de ele geçirdi. Stratejik öneme sahip tepe, terör örgütü YPG/PKK'nın Cinderes'teki ilk savunma hattıydı.
Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.
PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuş, beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.
156 BÖLGE KONTROL ALTINDA
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.
TERÖR MEVZİLERİ VURULDU
Harekat kapsamında Afrin'in batısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı.
KOMANDOLAR SINIRDA
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.
Mehmetçik'ten çocuklara çikolata
Bu arada, askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesinde de Mehmetçik'in geçiş güzergahındaki sınır mahallelerinde yaşayan çocuklar askerlere el sallayarak sevgi gösterilerinde bulundu.
Yaşları 4 ile 10 yaş arası değişen çocukların sevgilerine duyarsız kalmayan askerler de onlara çikolata dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERDEN HAREKATA DESTEK
Harekata destek için Hatay'a gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Osmaniye'ye geldi.
Derneğin Osmaniye Şubesini ziyaret eden Uran ve beraberindekiler, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
TFF, ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN KİLİS'TE
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Burada polislerle sohbet edip, onlara milli takım forması hediye eden Demirören ve beraberindeki heyet, daha sonra aynı masada yemek yedikleri emniyet görevlileriyle dua etti.
Ziyaretlerde, Başkan Yıldırım Demirören ile Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Fuat Guguloğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra A Milli Takım Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan ile çok sayıda spor adamı da katıldı.
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