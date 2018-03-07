ABD, Suu Çii'nin ödülünü iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Holokost Anma Müzesi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü, ülkedeki Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ve şiddet olaylarına sessiz kalması nedeniyle iptal etti.
Müzeden yapılan açıklamada, müzenin 2012'de Suu Çii'ye verdiği Elie Wiesel insan hakları ödülünün iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, ödülün iptal edilmesiyle ilgili, Suu Çii'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliamlarını kınamaması ve durdurmaması gerekçe gösterildi.
"Demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" nedeniyle 1991'de Nobel barış ödülüne layık görülen Suu Çii'nin on binlerce Arakanlı Müslümanın topraklarından edilmesine ve binlercesinin yaşamını yitirmesine karşı tepkisiz kalması, uluslararası toplumun eleştirilerine yol açıyor.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son 2 haftada 30 kişi, teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.
NATO ve Katar, ittifaka bağlı kuvvetlerin Katar topraklarını transit olarak kullanımını ve Al Udeid Askeri Üssü'ne erişimini sağlayacak askeri anlaşmaya imza attı.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful kentindeki bir askeri depoda patlama meydana geldiği bildirildi.
ABD Holokost Anma Müzesi yönetimi, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ve zulmüne tepkisiz kalan Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü iptal etti.
AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Malmström, "Tedbir alınacak ABD ürünlerine yönelik hazırlık yapıyoruz. Bu listede çelik, sanayi ve tarım ürünleri mevcut." dedi.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen sivilleri engelleyen YPG/PKK'dan bahsederken, "yerel yetkililer'' tabirini kullandı
Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 28 sivil öldü. (AA)
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (b), Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn gümrük vergisi anlaşmazlığı nedeniyle istifa etti.
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Tarihte, ekonomik bağları güçlendirmek yerine zayıflatan ilk serbest ticaret anlaşması İngiltere'yle yapılacak." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi ile görüştüğü belirtildi.
İsrail sivil polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir Filistin üniversitesine baskın düzenleyerek Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geldi. Veliaht prens Selman'ın, Elizabeth'in huzurunda adeta hazır ol pozisyonunda beklediği görüldü.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Ermenistan, geçtiğimiz hafta yeni liderini seçti. Yeni liderin İngiltere ile olan yakın ilişkileri ülkenin dış politikasında Rusya'dan uzaklaşıp Britanya yönetiminde olacağı öngörüsünü arttırdı
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, casus Skripal ile kızının maruz kaldıkları maddeye ilişkin daha fazla bilgi edinildiğini açıkladı.