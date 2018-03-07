22:40, 07 Mart 2018 Çarşamba

ABD, Suu Çii'nin ödülünü iptal etti



Suu Çii

ABD Holokost Anma Müzesi yönetimi, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarına ve zulmüne tepkisiz kalan Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü iptal etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Holokost Anma Müzesi, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye verilen Elie Wiesel Ödülü'nü, ülkedeki Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ve şiddet olaylarına sessiz kalması nedeniyle iptal etti. Müzeden yapılan açıklamada, müzenin 2012'de Suu Çii'ye verdiği Elie Wiesel insan hakları ödülünün iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, ödülün iptal edilmesiyle ilgili, Suu Çii'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik toplu katliamlarını kınamaması ve durdurmaması gerekçe gösterildi. "Demokrasi ve insan hakları için şiddeti reddeden mücadelesi" nedeniyle 1991'de Nobel barış ödülüne layık görülen Suu Çii'nin on binlerce Arakanlı Müslümanın topraklarından edilmesine ve binlercesinin yaşamını yitirmesine karşı tepkisiz kalması, uluslararası toplumun eleştirilerine yol açıyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.