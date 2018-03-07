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Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkencelere maruz kalan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'da ulaştı.
İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan yaklaşık 70 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Adana'da TÜYAP Fuar Alanına geldi. Katılımcılar, geceyi burada geçirip, yarın sabah Hatay'a yola çıkacak.
İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de hapis tutulan, savaşın başından beri mazlum duruma düşmüş kadınların sesi olmak amacıyla planladıkları vicdan konvoyunun Hatay'dan önceki durağı Adana’ya ulaştığını belirtti.
İstanbul’da 55 ülkeden 55 otobüsle yola çıktıklarını, katılımlarla 70'den fazla otobüsle binlerce kadına ulaştıklarını ifade eden Sönmez, yarın Hatay'da olacaklarını bildirdi.
"VİCDANI OLAN HERKES BUNDAN SORUMLU"
Sönmez, 6 bin 736 kadının şu an Suriye rejiminin hapishanelerinde olduğunu bildiklerini belirtti.
Bu kadınlar için 7 yıldır hiç kimsenin, hiçbir mekanizmanın hiçbir şey yapmadığını ifade eden Sönmez, "Dünya onlara ölmüş gibi davranıyor. Onlar yaşamıyorlarmış gibi davranıyor. Hatta mümkünse kimse hatırlamak, anmak bile istemiyor. Biz buna isyan ettik. Kadınlar olarak yollara düştük. Onlardan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimizi, kadın, erkek hep beraber onları kurtarabileceğimizi iddia ediyoruz. Bütün dünyaya mektuplar yazdık. Putin'e, Kraliçe Elizabet'e, ABD Başkanı'na mektup yazdık. Tüm devlet liderlerine mektup yazdık. Hepsine bu zulümle anılan zalim devlet liderleri değil, bu kadınları kurtaran insanlar olarak anılmalarını tavsiye ettik. Herkesin elinde ne imkanı varsa yapmasını tavsiye ettik. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, kocaman kocaman mekanizmalar var ama biz çok büyük bir insanlık ayıbı, suçuyla karşı karşıyayız. Yarın da sesleneceğiz. Lütfen derhal, şartsız bir şekilde, içerde tutulan, kötülüğe maruz kalan küçük kız çocuklarından, 80 yaşındaki yaşlı kadınlara kadar tüm kızkardeşlerimizin serbest bırakılmasını ve bunu gözlerimizle görmek, onlara sarılmak istiyoruz. Bunun bütün insanlığın boynuna borç olduğunu düşünüyoruz. Sadece Müslümanlar değil, sadece İslam dünyası değil, bütün insanlık, vicdanı olan herkes bundan sorumlu. O yüzden bu konvoyun adı vicdan konvoyu." dedi.
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Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'ya ulaştı.
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