23:43, 07 Mart 2018 Çarşamba

NATO ve Katar'dan askeri anlaşma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO ve Katar, ittifaka bağlı kuvvetlerin Katar topraklarını transit olarak kullanımını ve Al Udeid Askeri Üssü'ne erişimini sağlayacak askeri anlaşmaya imza attı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasında Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmenin ardından NATO'dan yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede NATO ve Katar arasındaki ortaklık ve Körfez bölgesindeki güvenlik durumunun ele alındığı bildirilen açıklamada, NATO kuvvet ve personelinin, Katar topraklarını transit olarak kullanımı ve Al Udeid Askeri Üssü'ne erişim imkanı sağlayan bir anlaşmaya imza atıldığı kaydedildi.

Bu anlaşmanın bölgede ve Afganistan'daki NATO misyon ve operasyonlarına katkıda bulunacağı ifade edilen açıklamada, Stoltenberg'in anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Açıklamada NATO ve Katar güçlerinin, Libya'da birlikte çalıştığı ve Somali'nin kıyısında korsanlık faaliyetleriyle birlikte mücadele ettiği hatırlatıldı.