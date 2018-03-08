01:46, 08 Mart 2018 Perşembe

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

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