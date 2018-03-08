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01:46, 08 Mart 2018 Perşembe

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Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi



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Genel Haberleri
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
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