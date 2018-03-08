'Torba tasarı'nın 9 maddesi kabul edildi

Tasarının birinci maddesinde, kabul edilen önergeyle değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı kazandıkları pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesine ilişkin düzenleme tasarı metninden çıkarıldı. Pasaport Kanunu'nun diplomatik pasaportlara ilişkin 13. maddesinde ise değişiklik yapılarak, eski bakanlara ve milletvekillerine görevde bulundukları dönemde verilen pasaportların geçerlilik süresi düzenlendi.
Tasarının kabul edilen maddelerine göre, eski bakanlara ve TBMM'nin eski üyelerine görevde bulundukları sırada verilen diplomatik pasaportların, görevlerinin sona ermesi halinde de geçerliliği devam ettirilecek.
Amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince haczedilen mal üzerindeki hacizler şu şartların sağlanması halinde kaldırılacak:
"Hacizli malın ilgili kanunda sayılan mallardan olması. Hacizli mala biçilen değer ile yüzde 10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine ödenmesi. Hacizli mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi. Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi."
Haczin kaldırılması halinde aynı mala, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle haciz tatbik edilemeyecek.
Bu düzenlemeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davalar mahkemelerce incelenmeyecek.
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI TEŞVİK EDİLİYOR
Apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere, konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.
Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada yer alacak.
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsamında olacak.
Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.
KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ VERGİ DIŞI BIRAKILIYOR
Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor.
Buna göre, işverenlerce iş yerinde kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılacak. Bu yüzde 15 oranını, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50'sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınacak.
Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak.
Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.
VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLALİ SAYILMAYACAK
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından mükelleflerden talep edilebilen, kurum ve kuruluşların görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kurum ve kuruluşlara verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacak.
Düzenlemeyle, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatlar ve kesilecek cezaların muhatabı netleştiriliyor.
TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 9 maddesi kabul edildi.
Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Adana'ya ulaştı.
Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Kairamo, Türkiye'ye atanan dördüncü kadın büyükelçi olduğunu belirterek, "Türkiye ve bölge, bizim için çok önemli. Yani kadın olduğumuz için rahat bir yere görevlendirilmedik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Erhürman'ı kabul etti.
AK Parti ile MHP'nin, partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik kanun teklifinin 23 maddesi kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ruhani'nin telefon görüşmesinde, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı
Kıbrıs'ın güneyinde Rum sondajına 6'ıncı filo koruması iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Yıldırım "Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını uygun şekilde görecektir" diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'in kuzeyindeki Şaran köyünde, teröristlerce evinin bahçesine tuzaklanan mayına basan kişi hayatını kaybetti
BBP Genel Başkanı Destici, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "İnşallah bugün yaktıkları, çirkin davranış sergiledikleri ay yıldızlı al bayrak gün gelir yine Atina semalarında dalgalanır. Herkesin haddini bilmesi lazım." dedi.
Kahramanmaraş merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında açığa alınanların da bulunduğu muvazzaf subay 16 şüpheli gözaltına alındı.
Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen PYD/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci Çetin Emeç'in ölümünün 28. yılında, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi
Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman'ı resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak zirvede, Suriye'nin yanı sıra diğer bölgesel meselelerin de ele alınması bekleniyor
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan eylem arayışında oldukları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı