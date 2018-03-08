12:51, 08 Mart 2018 Perşembe

Afganistan'da Taliban, ilçe emniyet müdürlüğüne saldırdı



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Afganistan'ın güneyine Taliban tarafından düzenlenen saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Spin Buldak ilçesinde emniyet müdürlüğüne yönelik Taliban saldırısında 4 polis hayatını kaybetti. Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, yaptığı açıklamada, 4 saldırgandan birinin üzerindeki bombayı, ilçe emniyet müdürlüğü binası girişinde patlatmasının ardından diğer 3 saldırganın içeriye girerek rastgele ateş açtığını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren çatışmada saldırganların etkisiz hale getirildiğini ifade eden Durani, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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