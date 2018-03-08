12:54, 08 Mart 2018 Perşembe

Sincar'da PKK ile Ezidi gruplar arasında 'Afrin' çatlağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidi Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, PKK ile ona bağlı Ezidi silahlı gruplar arasında "Ezidi gençlerinin Afrin'e gönderilmesi hususunda" çatlakların meydana geldiğini söyledi.

Şeşo, yaptığı açıklamada, PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışma bölgelerine göndermesine Ezidilerin ciddi tepki verdiğini, örgütün hesaplarının tutmadığını ifade etti.

Sincar'daki Ezidi silahlı grupların Afrin'e gitmeyi reddettiğini ve örgüte karşı çıktıklarını dile getiren Şeşo, söz konusu silahlı grupların PKK ile bağını kesebileceğini çünkü her iki taraf arasında ciddi çatlakların oluştuğunu söyledi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak ise, PKK’nın ivedi bir şekilde bölgeden çıkarılması gerektiğini yineledi.

Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle DEAŞ’ten sonra göç eden sivillerin kendi evlerine dönmemelerine tepki gösteren Kaçak, PKK'nın Sincar’daki varlığı nedeniyle ilçe halkının yüzde 80’i Duhok kentine göç ettiğini kaydetti.

"SİNCAR, PKK'NIN YUVASI OLMADIĞI GİBİ İKİNCİ KANDİL'DE OLMAYACAKTIR"

PKK’nın ilçede yaşayan Ezidi sivillerden haraç topladığını aktaran Kaçak, örgüt toplanan paraları Ezidi gençlerin silahlandırılması için kullandığını ve silahlı eğitimleri tamamlanan gençleri Suriye’ye veya başka yere gönderdiği bilgisini verdi.

“Sincar, PKK’nın yuvası olmadığı gibi ikinci Kandil’i de olmayacaktır.” diyen Kaçak “Sincar idaresi ve halkı, son üç yıldır PKK’nın bölgedeki varlığından ciddi şekilde rahatsız ve burada kalmasını reddediyor. Ezidi halkı başta olmak üzere Musul yetkilileri ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti PKK’nın ilçede konuşlanmasına karşıdır.” dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ağustos 2014 tarihinde Sincar'a saldırmasını bahane eden PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle bölgede varlık göstermeye başlamış ve farklı isimler adı altında kendi himayesinde Ezidilerden oluşan silahlı gruplar kurmuştu.