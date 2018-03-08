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Politika
13:03, 08 Mart 2018 Perşembe

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MHP'den CHP'nin 'seçim' randevusuna ret
MHP'den CHP'nin 'seçim' randevusuna ret

MHP Grup Başkanvekili Akçay, CHP'nin kendileriyle görüşme talebini kabul etmediklerini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yaptığı açıklamada, CHP'nin rapor hazırladığını ve bu çerçevede 8 parti ile görüşme gerçekleştirdiğini, bugün de AK Parti ile görüşerek, hazırlanan raporu vereceklerini belirtti.

CHP'nin, görüşme yapmak için kendilerinden de randevu istediklerini aktaran Akçay, "Biz MHP olarak Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz, edeceğiz. CHP'nin oyalama oyunlarına itibar etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu yüzden görüşme talebini kabul etmedik." ifadesini kullandı.

Akçay, iki ayı aşkın bir süredir bu seçim kanunu ve ittifaka ilişkin düzenlemelerin kamuoyunun malumu olduğuna işaret ederek, Milli Mutabakat Komisyonunun ilk toplantısını 18 Ocak'ta yaptığını anımsattı. Son toplantın da 13 Şubat'ta gerçekleşeceğine dikkati çeken Akçay, şunları kaydetti:

"Teklif, 21 Şubat'ta Meclise geldi. Anayasa Komisyonunda bugün 24. maddesinden itibaren kalan 3 maddesi görüşülecek. Görüşüldükten sonra bugün tamamlanacak. CHP, bugüne kadar sadece cırcır böceği gibi ötmekle yetindi ve sürekli karalama kampanyası, kamuoyunu yanıltma çalışmaları yaptı. Buna rağmen komisyonda da hiçbir teklif getirmedi. Sadece getirdiği teklif, 'Bütün maddeler tekliften çıkarılsın' oldu. Anayasaya aykırılık önergeleri verdi. Ondan sonra da çıktı, 'Efendim, komisyonda bir noktanın ve virgülün dahi değişikliği yapılmadı' diye eleştirmeye çalıştı. Oysa CHP bir nokta ve virgülün dahi değiştirilmesi için bir önerge vermedi, bir katkı sunmadı. Dolayısıyla bu bir oyalama taktiğidir CHP'nin. O nedenle CHP'nin bu oyalama numarasına itibar etmiyoruz. İşin özeti bu."



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