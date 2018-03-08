Yunanistan ve GKRY'den Doğu Akdeniz'de algı operasyonu

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin "ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu durumun ABD'ye ait savaş gemilerinin planlı faaliyetleri dikkate alındığında da ortaya çıkacağı belirtildi. Güvenlik kaynakları, bu yöndeki iddialarla Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını vurguladı.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde artış yaşanıyor.
Iwo Jima, New York ve Oak Hill amfibi gemilerinden oluşan grup, Libya'nın kuzeyinde yer alırken, Mount Whitney ve Carney gemileri de Orta Akdeniz'de bulunuyor. ABD donanmasına ait Warner denizaltısı ise Sicilya'nın doğusunda NATO denizaltı tatbikatına katılıyor.
Bunların yanı sıra Rusya'ya ait fırkateyn ve denizaltılar, Fransa'ya ait fırkateyn, amfibi gemi ve muhripler, İngiltere'ye ait Albion amfibi gemisi de Doğu Akdeniz'de görev almaya devam ediyor.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin Akdeniz'deki faaliyetleri, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki basın tarafından Exxon Mobil'in 10. parselde yapmayı planladığı faaliyetle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Güvenlik kaynakları, yaratılmaya çalışılan bu hatalı algının Türk ve Rus medyasında da yer aldığını belirterek, "ABD Deniz Kuvvetlerinin 10. parsele yönelik sondaj çalışmalarına koruma sağlayacağı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
ABD'ye ait savaş gemilerinin planlı faaliyetleri dikkate alındığında bu hususun açık bir biçimde anlaşılacağına dikkat çeken yetkililer, bununla ilgili özellikle yanlış bir algının oluşturulmak istediğini bildirdi.
Sondaj yapılması düşünülen parseller bakımından İtalyan ENI şirketinin faaliyet göstermeye çalıştığı 3. parselle ABD'li Exxon Mobil şirketinin faaliyet göstermek istediği 10. parsel, konumları itibarıyla farklılık gösteriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş gemileri KKTC’nin münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunması sebebiyle ENI firmasına ait Saipem 12.000 gemisini engellerken güvenlik kaynakları, 10'uncu parselin KKTC ve Türkiye münhasır ekonomik bölgesi dışında kaldığına dikkati çekiyor.
Diğer yandan bölgedeki ABD gemileri, İsrail ile Juniper Cobra - 2018, Yunanistan ile Noble Dina - 2018 ile NATO'nun Orta Akdeniz'deki Dynamıc Manta tatbikatlarına katılıyor. ABD'nin Basra Körfezi'nde konuşlu 5. Filo'sunda görev yapan uçak gemisi ve amfibi gemi görev grupları, rutin gemi değişimlerini Akdeniz yoluyla yapıyor. ABD gemilerinin Akdeniz’de önceki yıllarda da NATO ve diğer ülkelerle ortak deniz tatbikatlarına katıldığını belirten yetkililer, bazı haberlere konu olan bu gemilerin bölgede bulunmasının sıra dışı bir duruma işaret etmediğini vurguladı.
Güvenlik kaynakları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından bu gemilerin bölgede bulunmasının bir fırsat olarak görüldüğünü, gemilerin asıl faaliyetlerinin bilinmesine rağmen kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını belirtirken, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD 6. Filosu Akdeniz'e geldi" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu filonun kurulduğu 1946 yılından beri zaten Akdeniz’de faaliyet gösterdiğini söyledi.
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