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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 kanun onayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 26 kanun onayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere  Başbakanlığa  gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bazı kanunları onayladı.

Erdoğan'ın onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kanunlar şöyle:

"7068 sayılı 'Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7069, 7070, 7071, 7072, 7074, 7076, 7077, 7078, 7079 ve 7098 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7073 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7075 sayılı 'Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7080 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7081, 7082, 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7092 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun', 7091 sayılı 'Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun."



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