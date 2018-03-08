15:52, 08 Mart 2018 Perşembe

'İtalya'daki seçim sonuçlarından iş dünyası güveni zarar görebilir'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'nun yeni üyelerini belirlemek için yapılan seçimin galibi yüzde 37,2 oyla eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia Partisi, aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı oldu. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S, yüzde 8'lik artışla parti olarak en çok oyu aldı.

4 Mart'taki genel seçimlerde hiçbir parti ve ittifakın tek başına iktidar olmak için gerekli oy oranına ulaşamaması sebebiyle ülkede koalisyon hükümetleri devri devam edecek. Seçim barajının düşüklüğü, siyasetteki bölünmüşlük ve mevcut seçim yasası, ülkeyi koalisyon hükümetlerine mahkum ediyor.

İtalya'daki seçim sonuçları ülke için belirsizlik ortamı oluştururken, bunun Avro Bölgesi için oluşturabileceği riskler de endişe yaratıyor. İtalya'daki siyasi ortama karşın mevcut durumun devam edeceği ve İtalya'nın Avro Bölgesi'nden ayrılma ihtimalinin düşük olduğu yorumları da bulunuyor.

Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, İtalya'daki seçim sonuçlarıyla birlikte ülkede iş dünyası güveninin zarar görebileceğini söyledi.

Hesse, İtalya için belirsizlik ortamının söz konusu olduğunu ifade ederek, seçim sonuçlarının Avrupa'daki reformlar konusundaki görünümü karmaşık hale getirdiğini, reformların uygulanamaması durumunda İtalya'nın bunun bedelini ağır ödeyebileceğini kaydetti.

Seçim sonuçlarının İtalya'yı çıkmaza sokabileceğini belirten Hesse, İtalya'da Avro Bölgesi'nden çıkmaya yönelik bir referandum gerçekleştirme ihtimalinin düşük olduğunu ancak "sıfır" ihtimali gibi bir şeyin de bulunmadığını söyledi.

Seçim sonuçlarının siyasi partileri farklı konularda uzlaşmak zorunda bırakabileceğini, bu sebepten dolayı radikal sonuçların olmayacağını vurgulayan Hesse, İtalya'daki seçimlerin ülke için siyasi istikrarsızlık, finansal piyasalar için de endişe anlamına gelebileceğini ifade etti.

"İTALYA'NIN EKONOMİK REFORMLARI VE AVRO BÖLGESİ ÜYELİĞİ TEHLİKE ALTINDA DEĞİL"

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater de finansal piyasaların İtalya'daki seçim sonuçlarından fazla etkilenmediğini, sonuçların İtalya'da fazla bir şey değiştirmediğini söyledi.

Ne ekonomik reformların ne de Avro Bölgesi'ne olan üyeliğin tehlike altında olduğunu ifade eden Kater, "İtalya, gelecek seçimlere kadar fazla güce sahip olmayan teknokratik bir hükümet tarafından yönetilecek." dedi.