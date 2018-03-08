16:00, 08 Mart 2018 Perşembe

Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırılar devam ediyor





Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik saldırılar ile ilgili polis, olaylar nedeniyle 81 kişiyi gözaltına aldı. OHAL'e rağmen Müslümanlara yönelik saldırıların devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sri Lanka'nın Kandy bölgesinde Müslümanlara yönelik geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve 2 kişinin ölümüne neden olan şiddet olaylarının ardından 81 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Daily Mirror Sri Lanka gazetesinin haberine göre, Müslümanlara yönelik saldırılar nedeniyle polis 81 kişiyi gözaltına aldı. Yakalananların 10'unun sosyal medya üzerinden kışkırtıcı paylaşımlarda bulunduğu, 71'inin ise şiddet olaylarına karıştığı belirtildi. Öte yandan geçtiğimiz salı günü ilan edilen olağanüstü hale (OHAL) rağmen Kandy bölgesinde aşırıcı Budistlerin, Müslümanlara karşı saldırıları devam ediyor. Bölge sakinlerinin aktardıklarına göre, Budistler bugün de Müslümanlara ait bazı ev ve iş yerlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Ülkede Müslümanlara karşı saldırılar pazartesi günü Sinhalalı bir erkeğin, bir grup Müslüman tarafından saldırıya uğradıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü iddiası üzerine başlamıştı. Aşırıcı Budistler, Kandy bölgesinde 2 camiyi ve Müslümanlara ait birçok ev ve dükkanı ateşe vermişti. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Müslümanların ev ve iş yerlerinin ateşe verilmesinin ardından sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kandy bölgesindeki olayların başka yerlere sıçraması endişesiyle geçen salı OHAL ilan etmişti. Sri Lanka'da nüfusun yaklaşık yüzde 75'ini çoğunluğu Budist olan Sinhalalar oluştururken Müslümanların oranı ise yüzde 9.

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