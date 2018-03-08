Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen 88. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve bine yakın otomobilin sergilendiği fuarı, yarısı yabancı olmak üzere 700 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
İki gün önce dünya genelinden 10 bine yakın basın mensubuna kapılarını açın fuarı, otomobil severler bugünden itibaren ziyaret edebilecek.
Fuarda, otomobil dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Türk firmaları DizaynVip ve Okçu da lüks araç tasarımlarını tüketicilerin beğenisine sunacak.
DizaynVip'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, 88. Cenevre Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'de sektörde irili ufaklı bine yakın şirket olduğunu belirterek, Türk firmalarının ulaştığı seviyenin dünyada örneği olmadığını vurguladı.
Malkoç, Mercedes firmasından 50 bin avroya aldıkları otomobilleri yaklaşık 3 bin 600 parça kullanarak yeniden dizayn ettiklerini ve ABD başta olmak üzere yurt dışına 350 bin avro civarındaki fiyatlara ihraç edebildiklerine dikkat çekti.
Araç dönüşümünde kullandıkları parçaların yüzde 98'inin Türkiye'de üretildiğinin altını çizen Malkoç, dönüştürdükleri otomobillerin fuara gelen ziyaretçilerin algısını değiştireceğini söyledi.
Malkoç, "Bizim otomobilimiz bizimle konuşuyor. Dünyada bunu ilk biz gerçekleştirdik. Araçlarımızla konuşup duygusal bağ kurabiliyoruz. Dünyanın ilk konuşan otomobiline, 'Merhaba! Nasılsın?' gibi bir soru sorduğunuzda 'Merhaba, iyiyim' gibi bir cevap veriyor. Örneğin; koltuğunuz belinizi üşüttü diyelim. Hemen uyarı geliyor, 'Koltuk soğutmanızı kapatıyorum, bilginize' ya da 'Kahvenizi de yapayım mı?' diye. Dünya devlerinin yapamadığını bir Türk firması yapıyor." ifadelerini kullandı.
Okçu firması ise dünyada sadece 10 kişinin sahip olabileceği Mercedes için tasarlanan Signature Edition serisiyle Cenevre'de görücüye çıktı.
Mercedes-Benz’in global resmi iş ortağı olarak 40'a yakın ülkeye lüks araç tasarımı ihracat ettiklerini ifade eden Okçu Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu, "Fuarda, tamamen el işçiliği ile hayata geçirdiğimiz lüks kabin içi tasarımımızın çok özel bir serisi olan Signature Edition ile görücüye çıktık." dedi.
Yeni model ve konsept otomobillerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı fuar, 18 Mart tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak.
Dünyanın en hızlı ve en pahalı otomobillerinin görücüye çıktığı 110 bin metrekarelik fuar alanında, firmalar 220 stantta en son teknolojik ürünlerini tanıtma imkanı bulacak.
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Esed rejiminin ablukasında tuttuğu Doğu Guta'ya destek için yarın cuma hutbelerinin Doğu Guta'ya ayrılması ve öfke cuması ilan edilmesi çağrısında bulundu.
Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, başarılı çalışmalarla köyünün turizme kazandırılmasında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür ve beraberindeki kadınları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de askeri üsler kuran ABD'ye, "20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var? 5 bin tır silah getiriyorsun, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? 'DEAŞ'ı temizledik' diyorsun. Madem ki DEAŞ'tan burayı temizledin, şimdi bu silahlar burada niye, neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? sözleriyle tepki gösterdi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 YPG/PKK üyesinin teslim olduğu belirtildi
Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen 88. Cenevre Otomobil Fuarı, basın mensuplarının ardından bugün ziyaretçilere açıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, yurt genelinde kuvvetli yağışlardan kaynaklanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı .
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunu 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın ile ön lisans mezunu 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak.
Merkeze bağlı Maksutcuk köyü camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın köy sakinleri ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kadınlara yönelik açıklamalarından dolayı Nurettin Yıldız hakkında soruşturma başlattı
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler sonrasında ülkeye PKK operasyonu yapılacağı açıklandı
MHP Grup Başkanvekili Akçay, CHP'nin kendileriyle görüşme talebini kabul etmediklerini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın mesajında "Şiddete meşruiyet sağlayan, merhameti öteleyen ve kadını rencide eden bütün gelenek, örf ve inanışlar reddedilmelidir" ifadesini kullandı