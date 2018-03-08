Şırnak'ta 3 YPG/PKK mensubu teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 YPG/PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü YPG/PKK mensubu teslim oldu.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen arazi aramasında bulunan bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
Hakkari'nin merkez ilçesindeki Kavaklı bölgesinde ise güvenlik güçlerin icra edilen arazi aramasında, bir doçka uçaksavar silahı, 2 fünye, bir roketatar mühimmatı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.
Siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
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Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, başarılı çalışmalarla köyünün turizme kazandırılmasında önemli rol oynayan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Ömür ve beraberindeki kadınları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de askeri üsler kuran ABD'ye, "20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var? 5 bin tır silah getiriyorsun, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? 'DEAŞ'ı temizledik' diyorsun. Madem ki DEAŞ'tan burayı temizledin, şimdi bu silahlar burada niye, neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? sözleriyle tepki gösterdi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 YPG/PKK üyesinin teslim olduğu belirtildi
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