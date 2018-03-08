16:42, 08 Mart 2018 Perşembe

Kenya, yurt dışındaki mahkumların iadesini istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya Dışişleri Bakanı Monica Juma, yabancı ülkelerde hapis yatan bin 300 Kenyalı mahkumun geriye kalan cezalarını kendi ülkelerinde çekebilmesi için girişimlere başladıklarını duyurdu.

Juma, başkent Nairobi'de düzenlediği basın toplantısında, Kenyalı bin 300 mahkumun yabancı ülkelerde hapiste bulunduğunu ve bunların kalan cezalarını Kenya'da çekmeleri için birçok ülkeyle görüşmelere başladıklarını söyledi.

Hükümetin, Kenyalı mahkumları evine geri getirebilmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Juma, "Bu mahkumların iadesi için birçok ülkeyle konsolosluklarımız üzerinden görüşmelere devam ediyoruz. Ancak yurt dışındaki Kenyalı mahkumların geri getirilmesi, biraz zaman alacaktır. Bu konuda sabırlı olunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Juma, Kenya'daki hapishanelerde 2 bin kadar yabancı mahkum bulunduğunu hatırlattı.

Yurt dışındaki Kenyalı işçilere yönelik son yıllarda giderek artan suistimal ve kötü muamelelere değinen Bakan Juma, Suudi Arabistan'da ceza alan ve kötü muamele gören Kenya vatandaşlarına yönelik yoğun görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Juma ayrıca, Suudi Arabistan'daki Kenyalı işçilerin korunması için iki ülke arasında işçi sözleşmesi imzalandığını belirtti.