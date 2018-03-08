MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2018-MSÜ) giriş belgeleri internetten erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mart Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak 2018-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.
ÖSYM tarafından, ayrıca adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
2018-MSÜ'nün giriş belgelerinin internetten erişime açıldığı bildirildi
ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenecek sınava başvurular 15 Mart'a kadar sürecek
Türkiye'de aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında en fazla sorun yaşanan konunun yüzde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduğu görüldü. Eşinin gelirinin yeterli olmaması konusunda kadınlar yüzde 7,3, erkekler yüzde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadınlar yüzde 7,1, erkekler ise yüzde 4,6 oranında sorun yaşadı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yılda iki defa yapılan ALES ilaveten yılda iki defa da e-ALES yapılma kararı alındığını belirtti
Dr. David Perlmutter, Beyin ve Bağırsak’ta mikrobiyomunuzun (vücudunuzdaki bakteri topluluğunun) beyninizin sağlık durumunu ciddi anlamda etkilediğini ortaya koyuyor.
Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okullarının ilk mezunlarını verdiği bildirildi
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Durmuş, "Bu yazılım sayesinde ders kitaplarını incelerken FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı kaynakların kullanılıp kullanılmadığını tespit edeceğiz. Birtakım argo, kaba dil, ırkçı ve cinsiyetçi söylemleri fark edebileceğiz" dedi
3 Mart 2018 Cumartesi günü İLKE Derneği tarafından düzenlenecek toplantıda “Türkiye’de İslami STK’ların Kurumsal Yapı ve Faaliyetlerinin Değişimi” başlıklı raporda belirtilen hususlar STK yöneticileri, akademisyenler ve gazetecilerin katılımıyla masaya yatırılacak
ÖSYM, TUS ve STS adaylarına yarın yapılacak sınavların başlama saatinden 15 dakika önce sınav binalarına giriş yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.
MEB, EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu
Google'un yapay zeka uzmanlarının, retina taramasıyla kalp krizi riskini tahmin eden bir yazılım geliştirdiği bildirildi
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin duyuru yayımladı. Ön başvurular 2 Mart'ta alınacak, sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak.
YÖKDİL sınavının 2018 yılı birinci dönemine ilişkin müracaatlar 16 Şubat'ta sona erdi. Toplam başvuru sayısı 103 bin 629 oldu.
ÇAYKUR'un ürettiği organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla Japonya'da bir üniversitede çalışma yürütülüyor
Prof. Dr. Karatay, "Ölene kadar bu ilaçları içeceksin' diye beyinleri yıkanmış diyabet hastalarının ilaçlardan kurtulabileceğini bilmek en insani haklarıdır. Başta diyabet olmak üzere tüm kronik dejeneratif hastalıklar iyileştirilebilir." dedi.