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MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2018-MSÜ'nün giriş belgelerinin internetten erişime açıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2018-MSÜ) giriş belgeleri internetten erişime açıldı. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mart Pazar günü saat 10.15'te uygulanacak 2018-MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM tarafından, ayrıca adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı. 



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