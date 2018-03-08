42 FETÖ sanığına daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Erdoğan'dan ABD'ye 'Suriye' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de askeri üsler kuran ABD'ye, "20 tane üs kurmuşsun Kuzey Suriye'de. Ne işin var? 5 bin tır silah getiriyorsun, 2 bin kargo uçağıyla silah, mühimmat getiriyorsun. Kime karşı? 'DEAŞ'ı temizledik' diyorsun. Madem ki DEAŞ'tan burayı temizledin, şimdi bu silahlar burada niye, neden? Yoksa bizim için mi bunları getiriyorsun? sözleriyle tepki gösterdi