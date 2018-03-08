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42 FETÖ sanığına daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
42 FETÖ sanığına daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Siirt'te, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Valilik Binası'nı ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, 332 sanığın yargılandığı davada savcı, 42 sanığın daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valilik Binası'nı ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen, rütbeli eski askerlerin de aralarında yer aldığı 89'u tutuklu 332 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek'in Konya Ereğli T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutan Yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'nin Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin'in Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada, Başbakanlık adına avukat Engin Birgül, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı,esas hakkındaki mütalaasını okumaya devam etti.

Aralarında tutuksuz sanıkların da bulunduğu 43 sanık hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 42 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, bir sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya, Cumhuriyet savcısının mütalaasıyla yarın devam edilecek.

Önceki gün tutuklu 9 sanık hakkında mütalaasını açıklayan savcı, "mahrem sorumluları" Siirt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken ihraç edilen tutuklu sanık Doç. Dr. Mehmet Akbulak ve eski öğretmen Oğuzhan Tezcan ile eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Necati Metin, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı Tabur Komutanı yarbay Coşkun Kargın, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ve eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istemişti.



İlgili Konular terör örgütü Siirt FETÖ
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