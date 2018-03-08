TSK: Cinderes kontrol altına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.
TSK'dan yapılan açıklamada, hareket kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklandı.
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi.
Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı.
Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirildi.
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