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Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 50 dakika sürdü.



İlgili Konular Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Cumhurbaşkanı külliye
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