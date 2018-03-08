22:40, 08 Mart 2018 Perşembe

İranlı öğrencilerin Türkçe sertifikası heyecanı





Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe dil öğrenimini başarıyla tamamlayan İranlı öğrenciler, sertifikalarını Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin'in de katıldığı törenle aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkçe dil eğitimi için bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin başvuruda bulunduğu Tahran YEE'de son kuru tamamlayan 23 öğrenciye sertifikaları törenle takdim edildi. Tahran YEE Müdürü Turgay Şafak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkçe öğrenmek isteyen İranlıların enstitünün Türkçe eğitim programına yoğun ilgi gösterdiğini" söyledi. Dönemsel olarak yaklaşık 400 öğrenciye Türkçe dil eğitimi verdiklerini aktaran Şafak, "Öğrencilerimiz ile mezun olduktan sonra da iletişimimizi devam ettiriyoruz ve mezun olup kitap çevirmenliği yapan hatta üç, dört kitabı bulunan öğrencilerimiz dahi var." dedi. Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Tekin'in de katıldığı sertifika töreninde çocuk korosu Türkçe şarkılar seslendirdi.

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