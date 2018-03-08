23:02, 08 Mart 2018 Perşembe

'Türkiye'nin vefakar yüzünü gördük'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, 5 yıl önce geçirdiği kaza sonucu felç olan ve maddi sıkıntılar yaşayan Sudanlı Yasir Hasan'ı evinde ziyaret ederek aileye yardım eli uzattı.

Sudanlı Yasir Hasan'ın 2013 yılında geçirdiği bir kaza sonucu vücudunun sağ tarafı felç kaldı. Kaza sonrası hayatı tamamen değişen Hasan'ın maddi sıkıntılar peşini bırakmadı.

Önceden özel bir şirkette çalışan Hasan, kaza sonrası çalışamaz hale geldi ve tedavi masraflarını karşılayamadı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Hasan, her yıl biraz daha sıkıntılarının arttığını belirterek, "Bir zamanlar maddi durumumuz çok iyiydi. Kızımı özel okulda okutuyordum. Başımıza gelen kaza sonucu hayatımız çok değişti." dedi.

Sudanlı baba, son beş-altı ayda tek göz evin 600 cüneyh (20 dolar) olan kirasını ödeyemez duruma geldiklerini kaydetti.

Üç çocuk sahibi olduğunu söyleyen Hasan, "İki kızım var. 9 yaşındaki oğlum Muhenned 3 yaşından bu yana felçli durumda hayatını sürdürüyor. Onun aniden yatağa mahkum olması bizleri çok üzdü. Şu an kendimi değil onu düşünüyorum. Bir an önce iyileşmesini istiyorum." diye konuştu.

"ELÇİNİN EVİME GELECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ"

Sudan gazetesinde çıkan haber sonrası olaya duyarsız kalmayan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, ailenin Omdurman'daki evini ziyaret etti. Ziyaret esnasında duygulanan Sudanlı babanın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını aktaran Hasan, "Elçinin evime geleceği aklıma gelmezdi. Türkiye'nin vefakar yüzünü gördük. İki milletin kardeş olduğunu gösteren Türk elçisine çok teşekkür ediyorum. Onların yanımızda olmasını bilmek büyük gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DEVLETİ HER ZAMAN MAZLUMLARIN YANINDADIR"

Büyükelçi Neziroğlu ise "Ailenin dramını gazetede okuduğumda haberi yapan muhabir arkadaşla irtibata geçtim. Eşim doktor. Onunla birlikte ailenin yanına geldik. Dertlerini dinledik. İlk etapta bir miktar gıda yardımı ile ev kiraları için nakit yardımı yaptık. Afrika'da Türkiye demek umut demektir. Türkiye Devleti her zaman mazlumların yanındadır." dedi.

Neziroğlu, aileye maddi ve manevi destek vermek istediklerini kaydederek baba ve oğlunun tedavisi için büyükelçiliğin onlara yardımcı olacağını sözlerine ekledi.