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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Portekiz'de
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Portekiz'de

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Portekiz arasında turizm, standardizasyon ve metroloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Portekiz'in batı, Türkiye'nin de doğu tarafından Avrupa'nın kapıları olduğunu, her iki ülkenin de kendi kültür coğrafyası bulunduğunu belirterek, karşılıklı ticaretin artırılması çağrısı yaptı.

Bakan Zeybekci, Lizbon'da yapılan Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Zeybekci, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile turizm, standardizasyon ve metroloji alanlarında iş birliği anlaşmalarını imzaladı.

Toplantı sonrası konuşan Zeybekci, JETCO'nun önemine dikkati çekerek, "Her seferinde bu toplantıyı yaptığımızda ticaret hacmimizi artırıyoruz. Son 10 yılda bu hacim iki katından fazlasına çıktı." dedi.

Halihazırda 1,5 milyar dolar olan ticaret hacminin 2018 sonunda 1,8 milyar dolara çıkacağını kaydeden Bakan Zeybekci, ancak Türkiye ve Portekiz arasındaki potansiyelin bundan çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Portekiz'in batı tarafından, Türkiye'nin de doğu tarafından Avrupa'nın kapıları olduğunu söyleyen Zeybekci, "Ayrıca Portekiz sadece kendi nüfusuyla sınırlı değil. Portekiz, kendi gayri safi milli hasılasıyla sınırlı değil. Portekiz'in Afrika'da ve Güney Amerika'da bir kültür coğrafyası var. Aynı durum Türkiye için de geçerli. Türkiye'nin de ve Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar'da bir kültür coğrafyası var." diye konuştu.

PORTEKİZ'E TEŞEKKÜR 

Türkiye'nin Avrupa Birliğinin (AB) önemli ticari ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sini AB ülkelerine, ithalatının yüzde 45'ini de AB ülkelerinden yaptığını, bu yüzden de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin önem arz ettiğini söyledi. Zeybekci, Portekiz'e "AB üyeliği için Türkiye'ye verdiği sürekli ve güvenilir destek" için teşekkür etti.

İki ülke iş adamları arasındaki iş birliğinin gerçek potansiyelin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, finansal kurumlar arasında iş birliği sağlanması ihtiyacına da dikkati çekti.

"İŞ ADAMLARININ BAŞARISI DAVET MEKTUBU OLACAK"

Türkiye ve Portekiz arasındaki tüm sektörlerin üçüncü ülkelerle işbirliği yapabileceklerini kaydeden Zeybekci, bu açıdan Türkiye'nin ve Portekiz'in kendi kültür coğrafyalarında bir potansiyel olduğunu belirtti. Zeybekci, şu anda karşılıklı faaliyet gösteren Türk ve Portekizli şirketlerinin elde edeceği başarının diğer şirketler için bir davet mektubu olacağını sözlerine ekledi.

Portekiz Dışişleri Bakanı Silva da iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret alanındaki ilişkilerin önemine değindi.

İkili ilişkilerde sadece ticaret alanında değil aynı zamanda turizmde de ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Silva, "Ticaret hacmimiz yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar. Zaten önemli olan bu rakamı daha da artırmakta istekliyiz." dedi.

Hem ticaret hem de yatırım alanında geliştirilecek çok potansiyel olduğunu vurgulayan Silva, bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.  



İlgili Konular Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci portekiz jetco
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Ekonomi Bakanı Zeybekci, Portekiz'de

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye-Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Türkiye ve Portekiz arasında turizm, standardizasyon ve metroloji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.
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