00:11, 09 Mart 2018 Cuma

Trump ek vergi kararını imzaladı





ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi AFP'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması kararını imzaladı. ABD Başkanı Trump, "Bugün aldığımız kararlar (çelik ve alüminyuma gümrük vergisi) bir seçenek değil, ulusumuzun güvenliği için bir zorunluluktu." dedi.

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