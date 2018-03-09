TSK ve ÖSO, Afrin sınırına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3149 oldu.
TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini kurtardı. Söz konusu yerleşimler, Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinde ele geçirilen ilk köyler oldu.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 124'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 159 bölgeyi kontrol altına aldı.
YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.
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