13:13, 09 Mart 2018 Cuma

Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden 'Güncelleme' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı din adamlarına yönelik söylediği 'İslam'ın güncellenmesini bilmeyecek kadar acizler' cümlesi sosyal medyada yoğun bir tepki aldı.

Yanlış anlamaların önüne geçmek isteyen Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kur'an ve Sünnet hükümleri sabittir içtihadi hükümler yenilenmeye ihtiyaç duyar. Kastedilen budur" dedi.

Erdoğan dün yaptığı konuşmada;

"Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok.

Varoluş gayesi sadece istismar olan, milletin, dinimizin değerleriyle hesaplaşmaktan başka hedefi olmayan marjinalleri asla dikkate almayız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığı ile söylenen sözleri asla kabul edemeyiz. Tartışmayı dinimizin kavramları ile yürütmek kadınlara değil, inancımıza da, dinimize de aykırıdır. Bizim mukaddes kitabımız Kuran'dır. Kuran'a ters değise mesele bitmiştir." demişti.