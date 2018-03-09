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Duterte'nin tokadı BM'yi rahatsız etti
Duterte'nin tokadı BM'yi rahatsız etti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Callamard'ı 'BM'nin yazdığı rapordan haberi olmadığı halde hakkında soruşturma açarsa tokatlayacağını' söylemesi üzerine Duterte'nin psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi,

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, BM insan hakları raportörlerine yönelik sözlerinden dolayı, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Hüseyin, BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit eden Duterte'ye sert tepki gösterdi.

Hüseyin, "Bu saldırılar cevapsız kalamaz ve bu tür yorumlar kabul edilemez. O (Duterte), kendisini bazı psikiyatrik muayenelerden geçirmesi gerekiyor." dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'ni Filipinler Devlet Başkanı'na karşı tavır almaya davet eden Hüseyin, Duterte'ye de bir psikiyatriste gitme tavsiyesinde bulundu.

DUTERTE: İNANMADIĞI RAPORU SAVUNURSA TOKATLARIM

Duterte, kasım ayında, anlaşmazlık yaşadığı BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Callamard'ı tokatlamakla tehdit etmişti.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında işlenen insan hakları ihlallerini eleştiren Callamard'ı suçlayan Duterte, raportörün araştırmaları sırasında uyuşturucu maddelerin zararsız olduğunu savunan bir hekime danışmasına tepki göstermişti.

BM'nin bu konuda yayınladığı 2014 tarihli raporu hatırlatan Duterte, "Senin daha kendi organizasyonunun yayınladığı rapordan haberin yok, beni nasıl yargılayacaksın? Bana soruşturma açarsa, onu sizin önünüzde tokatlarım. Neden mi? Çünkü bana hakaret ediyor. Neden mi? Çünkü kendi örgütünün yaptığı araştırmaya kendisi inanmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Duterte, "İsterseniz hakkımda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açın, bu konuyu orada tartışalım." diye konuşmuştu.

Callamard, Duterte'nin talimatıyla başlatılan polis operasyonlarındaki ölümleri eleştirmiş, bu konuda soruşturma yürütmek üzere ülkeye ziyaret talebinde bulunmuştu. Duterte hükümeti geçen yıl Callamard'ı davet etmiş, ancak raportör, hükümetin öne sürdüğü koşullar nedeniyle daveti geri çevirmişti. Callamard, Duterte'nin kendisiyle halka açık tartışma yapma talebinin BM protokollerine aykırı olduğunu belirtmişti.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler filipinler duterte Zeyd Raad el Hüseyin callamard
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