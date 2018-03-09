15:28, 09 Mart 2018 Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu.

"İslam'ın güncellenmesi" sözüne açıklık getiren Erdoğan, " Dinimiz İslam ve kitabımız Kuran-ı Kerim kıyamete kadar caridir. Kıyamete kadar gelecek olan tüm toplumlar karşısında söyleyecek sözü olduğu anlamına gelir. Kitabımız Kuran'ın her zaman söyleyecek sözü var. Ama bunlardan hareketle yapılan içtihadlar ve geliştirilen kurallar uygulamadaki karşılıkları zamana şartlara göre değişecektir. Zamanın değişmesi ile ahkamın da değişeceği inkar edilemez" dedi.

"BİZ DİNDE REFORM ARAMIYORUZ. HADDİMİZE Mİ?

Birilerinin çıkıp hayatın gerçekleriyle ilgisi olmayan sözler edip kafaları karıştırması yanlıştır. Kimse bizim dinimize fatura kesme hakkına sahip değildir. Sadece ilmi bir zeminde teorik konunun tartışması olacak konuların toplum önünde konuşulmasını doğru bulmuyoruz. İfrat-tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini elbette şaşırıyorlar. Dinime getirilen bu zaafiyete tahammülümüz yok. Din İşleri Yüksek Kurulumuz'un, Diyanet'in alanı boş bırakmaması lazım. İlahiyatçılarımızın muteber alimlerimizin ise ya sesleri çıkmıyor ya da duyulmuyor. Ya da korkuyorlar. Niye korkuyorsun? Bizim itirazımız hatta isyanımız işte bu hadsizlikleredir. Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili genç yaşlı bunlarla ilgili ileri geri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi, gölgeyi görmemezlikten gelemez. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız bu alanı FETO'culara bıraktılar toplum bu hale geldi. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Dünkü konuşmadan sonra birileri sosyal medyada konuşmaya başladılar. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse onu söylemeye devam edeceğim. Kuran'ın ve İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok.

Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyatçılarımız bu alanı FETO'culara bıraktılar toplum bu hale geldi. El Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör örgütleri ortaya çıkmış ve palazlanmıştır. Dünkü konuşmadan sonra birileri sosyal medyada konuşmaya başladılar. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız, hak neyse onu söylemeye devam edeceğim. Kuran'ın ve İslam'ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Dinimize fatura kestirmeye hakkınız yok. Bu örgütlerin arkasında falanca var demek derdimize derman olmaya yetmiyor. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak sözüm şudur, kucaklayıcı olacağız. Dinimize gölge, leke düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada saldıranlar olacak, unutmayın eğer haksızlık karşısında susarsanız dilsiz şeytan olursunuz.

'3171 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3171 olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda Afrin merkez kuşatılmış vaziyette. Her an Afrin merkeze inşallah girmekle karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan, "Biz kesinlikle bu topraklarda işgal için yokuz. Biz sadece işgal etmek isteyenlerden, bu terör örgütlerinden temizleyerek bu toprakları gerçek sahiplerine inşallah teslim edeceğiz, yapacağımız bu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Zeytin Dalı Harekatı) 815 kilometrekarelik alanın üzerindeki bölgeyi güvenli bölge haline getirdik." diye konuştu.

Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmak için nasıl kimseden icazet almadıysak sonlandırmak için de kimsenin baskısına boyun eğmeyiz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizde pek çok örneğini gördüğümüz bir ifrat tefrit ortamında insanlar kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini elbette şaşırıyorlar." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konularda konuşma yetkisi benim değil. Ben Diyanet İşleri Başkanı değilim, ben Cumhurbaşkanıyım ama Cumhurbaşkanı olarak, bir Müslüman olarak, üzerinde sorumluluğu olan bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de bizim tahammülümüz yok. Burada bildiğimizi, inandığımızı da söylemek zorundayız. Temenni ediyorum ki bu konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Diyanet İşleri Başkanımız alanı boş bırakmaması lazım. İşte bu tür adamlara bu alan boş kalır da bunlar konuşursa ortaya böyle zaaflar çıkar."

Erdoğan, "Cezayir'de 5 milyon insanı öldürdüler bunlar. Bu Batı... Ruanda'da öldürdüler, Libya'da öldürdüler. Hep bu katliamları bunlar yaptı. Bunların bütün işi ne biliyor musunuz, bunların gözü elmas görür, altın görür, petrol görür. Bunların gözü insanı görmez." dedi.

'ONLARIN TEK DERDİ TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının Ali Cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak, bundan nemalanacak olanlara yol açmaktır. Artık bu kredi notu oyunlarına kendi piyasalarımız da uluslararası piyasalar da itibar etmiyor. Geçin bu işleri, geçin. Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar, bizim karne notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur, biz buna bakarız."