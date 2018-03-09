15:02, 09 Mart 2018 Cuma

Haşdi Şabi'yi resmileştirme kararnamesi hazırlandı





Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Haşdu'ş Şabi'nin güvenlik güçlerine katılmasını kapsayan kararnameyi imzaladı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün, Haşdi Şabi gruplarının resmi olarak güvenlik güçlerine dahil edilmesini ön gören kararnameyi imzaladı. Kararname ile çoğunluğu İran tarafından desteklenen milis gruplardan oluşan Haşdi Şabi üyelerine, ordu mensuplarından tanınan haklar tanınacak. Haşdi Şabi üyelerine ordudaki subaylarla aynı miktarlara yakın maaş verilmesini ön gören kararnameye göre, Haşdi Şabi üyelerinin askeri hizmet kanunlarına tabi tutulması ve askeri okullara girmelerine izin verilmesi karara bağlanıyor. DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında Irak’ın üçte birini işgal etmesinden sonra ilan edilen seferberlik sonrası on binlerce Iraklı silah altına alınarak Haşdi Şabi güçleri oluşturulmuştu. Söz konusu güçler, DEAŞ terör örgütünün ele geçirdiği kentlerin kurtarılması için Irak ordusuna destek sağlamıştı. Irak hükümeti, Aralık 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütünün tamamen yenilgiye uğratıldığını ilan etmesine rağmen sayıları 60 bine ulaşan Haşdi Şabi militanları, DEAŞ terör örgütünden geri alınan Sünnilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde konuşlanmaya devam ediyor. Irak Parlamentosu, 2016 yılında, Haşdi Şabi militanlarının devlet kontrolünde olmasını ön gören yasayı onaylamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Ekim ayında DEAŞ terör örgütüne karşı sürdürülen savaşın sona yaklaşmasıyla birlikte, “İran tarafından desteklenen yabancı militanların evlerine dönme zamanı geldi” açıklamasını yapmıştı. Kaynak: Şark'ul Avsat

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