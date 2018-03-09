16:19, 09 Mart 2018 Cuma

Azerbaycan ordusundan dev tatbikat



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Azerbaycan ordusu 25 bin askerin katılımıyla tatbikat düzenleyecek. Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter yer alacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ordusu, 25 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı tatbikat yapacak. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada tatbikatın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 12 Mart'da düzenleneceği belirtildi. Dağlık arazide 25 bin askerin katılımıyla yapılacak tatbikatta temsili düşman hedeflerine operasyonlar düzenlenecek ve yeni silahlar atış yapılarak denenecek. Tatbikatta 250 tank ve zırhlı araç, bine yakın füze ve top sistemi, 50 uçak ve helikopter, yeni nesil radyo-elektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak. Tatbikat, 17 Mart'a kadar devam edecek.

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