AB'den İsrail'e 'oturum belgelerini iptal etme' uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylayan İsrail yönetimine, "Yeni yasa, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu tehlikeye sokabilir." uyarısını yaptı.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, İsrail'de kabul edilen yasa tasarısının, uluslararası insani hukuk bağlamında korunan Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunun oturum hakkını daha kırılgan hale getirebileceği belirtildi.
Açıklamada, "Yeni yasa, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu tehlikeye sokabilir. Bu iki devletli çözümü de olumsuz etkiler." ifadesi yer aldı.
İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenliğinin AB tarafından tanınmadığına yer verilen açıklamada, "İsrail yasaları aksini söylese de söz konusu topraklar İsrail'in sayılmamaktadır." hatırlatmasında bulunuldu.
Açıklamada, AB'nin, yeni yasanın Doğu Kudüs'teki Filistinlilere nasıl uygulandığını yakından takip edeceği kaydedildi.
İsrail meclisi (Knesset), çarşamba günü İçişleri Bakanına, "terör örgütleri" olarak nitelediği gruplar ile bağlantısı olduğu tespit edilen Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylamıştı.
Geçen yıl 107 Filistinlinin Kudüs'te ikamet hakları elinden alınmıştı. İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den beri kentte yaşama hakları elinden alınan Filistinlilerin sayısı ise 14 bin 309'a ulaştı.
İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ikamet izinlerini çeşitli bahanelerle iptal ederek onları Batı Şeria'ya göçe zorluyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, şehirdeki toplam nüfusun üçte birini oluşturuyor. Her birinin "Kudüs sakini" olarak özel İsrail kimlikleri olsa da İsrail vatandaşı kabul edilmiyorlar.
Doğu Kudüslü Filistinliler, "Ayrım Duvarı" ile çevrili olan Batı Şeria'ya "İsrail askeri güvenlik noktalarından" geçerek gidip gelebiliyorlar. Batı Şerialıların Kudüs'e girişlerine ise bazı özel durumlar dışında izin verilmiyor.
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AB, Kudüslü Filistinlilerin oturum belgelerini iptal etme yetkisi veren yasa tasarısını onaylayan İsrail yönetimine, "Yeni yasa, Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu tehlikeye sokabilir." uyarısında bulundu.
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