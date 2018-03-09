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ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor
ABD, İran'a karşı Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

Suriye'nin güneyindeki Tanif üssüne asker sevk eden ABD, Tanif'in batısında konuşlu İran güçlerine yönelik pozisyonunu güçlendirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD, Suriye'nin güneyine askeri unsur sevk ederek bölgedeki İran güçlerine yönelik askeri varlığını güçlendirdi.

Suriye-Ürdün sınırındaki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, son haftalarda Suriye'nin güneyindeki askeri varlığını artırdı. ABD ordusu, Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif üssüne 200'den fazla asker sevk etti.

Kaynaklar, ABD öncülüğünde kurulan ve merkezi Ürdün'de bulunan operasyon odasının (MOC) Suriye'nin güneyindeki İran üslerine yönelik bir dizi tedbir aldığını bildirdi.

Bu arada İngiliz komutanların Ürdün-Suriye sınırına ziyaretleri sıklaştı.

ABD ve İngiltere destekli ÖSO, Suriye'nin Irak-Ürdün sınırına hakim çöl bölgesini, geçen mayıs ayında DEAŞ'tan temizlemişti. Bu sırada, İran destekli milisler ve rejim güçleri, Irak sınırına ulaşma amacıyla ÖSO'nun önünü kesmek için harekete geçmişti.

ABD, ÖSO güçlerini taciz eden İran kontrolündeki bazı gruplara Tanif bölgesi çevresinde 3 kez saldırı düzenlemişti.

Ancak DEAŞ'ın geçen haziran ayında binlerce kilometrekare alandan çatışmaksızın çekilmesi, boşalttığı bölgede Esed ve İran güçlerinin ilerlemesine neden olmuştu.

İran güçlerinin yoğun olarak halkın "ölüm üçgeni" tabir ettiği Şam'ın güneybatı kırsalı-Dera'nın ve Kuneytra'nın kuzeykırsalının buluştuğu alanda konuşlandığı biliniyor. Bu alanda Kanakir, Tel Adas ve Deyr Makir noktaları üs şeklinde kullanılıyor.

İran güçleri, "Ölüm üçgeni"nin yanı sıra, üçgenin güneyinde Sanameyn ve İzraa bölgelerinde de askeri noktalara sahipler.

Ayrıca İran destekli Hizbullah da Kuneytra'nın Baas ve Han Ernbe ilçelerinde konuşlu.



İlgili Konular Suriye iran ABD
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