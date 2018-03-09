18:00, 09 Mart 2018 Cuma

Rusya, Etiyopya'da nükleer araştırma merkezi açacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Etiyopya'da nükleer araştırmalar için bilim ve teknoloji merkezi kuracaklarını açıkladı.

Lavrov, Afrika turu kapsamında geldiği Etiyopya'da mevkidaşı Workneh Gebeyehu ile görüştü.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Etiyopya'da enerji, sağlık ve çeşitli alanlarda araştırma yapması için nükleer bilimler ve teknolojileri merkezi kurulacağını söyledi.

Merkezin ne zaman faaliyete geçeceği ile ilgili net bir tarih olmadığını belirten Lavrov, Etiyopya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin yanında eğitim konusunda da desteklerini artırmak istediklerini belirtti.

Lavrov, "Görüşmemizde Etiyopyalı diplomatların Rusya'daki diplomasi akademisinde eğitim alması konusunda uzlaşıya vardık." diye konuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu ise Rusya'da eğitim alan Etiyopyalı öğrencilerin sayısının 13 bini bulduğunu belirterek bu öğrencilerin iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

Gebeyehu ayrıca bu ziyaretin Rusya-Etiyopya ilişkileri için dönüm noktası olmasını beklediklerini kaydetti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) ile Etiyopya Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında geçen yıl nükleer enerji alanında iş birliği yapılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanmıştı.