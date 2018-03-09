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İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti
İran'da çiftçiler hükümeti protesto etti

İsfahan eyaletindeki çiftçiler bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'ın İsfahan eyaletindeki çiftçilerin bölgedeki kuraklığa çözüm üretemediği gerekçesiyle hükümete karşı protesto gösterisi düzenledikleri bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İsfahan'ın doğusundaki çiftçiler cuma namazından sonra hükümetin bölgeye yönelik tarım politikasını protesto etti.

Ellerinde "Zayende nehri hani nerede?" pankartlarıyla gösteri yapan İsfahanlı çiftçilere kentin Cuma İmamı Ayetullah Yusuf Tabetabainejad da "Misafirlerimiz haklarını savunmak için buraya geldi." diyerek destek verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi eleştiren protestocular, hükümete tarım arazilerine su tahsis etme çağrısında bulundu.

İran’ın tarihi ve turistik kenti İsfahan’ın sembollerinden "Zayende Rud" nehri yaklaşık 10 yıldır kuraklık yüzünden kurumuş durumda. Nehrin eskisi gibi canlandırılması için çalışmalar yürüten Tahran yönetimi, şu ana kadar başarılı olamadı. Bölgedeki kuraklık tarımı olumsuz etkilerken geçimini çiftçilik yaparak sağlayan bölge halkının kent merkezlerine göç etmesine neden olduğu belirtiliyor.

İran'da işsizlik, yükselen enflasyon, yolsuzluk ve hükümetin tarım politikalarına karşı başlayan protestolar zaman zaman rejim karşıtı gösterilere dönüşüyor. Geçen yıl 28 Aralık'ta ülkenin en büyük ikinci şehri Meşhed'de giderek kötüleşen ekonomik durumu protesto amaçlı düzenlenen gösteriler günlerce devam etmişti.



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